«Таланта нет»: Прохор Шаляпин раскритиковал творчество Ольги Бузовой

https://static.news.ru/photo/21df5f94-2bc5-11eb-b958-fa163e074e61_660.jpg Прохор Шаляпин Фото: shalyapin_official/instagram.com

Ольга Бузова никогда не станет серьёзной конкуренткой для звёзд шоу-бизнеса, заявил певец Прохор Шаляпин.

Такое заявление он сделал после того, как резко отозвался о своих коллегах по цеху. Артист заявил, что популярные исполнители, мелькающие по телевизору, должны уступить дорогу молодым талантам.

Шаляпин не оценил карьерные успехи Бузовой, которая после участия в проекте «Дом-2» стала его ведущей и начала выступать на сцене.

Кому она угроза? Понятно, что она никогда не будет угрозой ни для кого из главных звёзд эстрады. Она социальное явление, но не более того, — сказал артист.

Он объяснил это тем, что у певицы отсутствуют фундаментальные музыкальные знания, без которых в Гнесинку не возьмут. Однако, отметил Шаляпин, у Бузовой есть и положительные черты — это «наглость».

Трудоспособная, хорошая девочка. С этим никто не спорит. Но таланта нет. Это факт, — подчеркнул певец в беседе с Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, ранее певец Юрий Лоза заявил, что Прохор Шаляпин, как и его высказывание, не может представлять никакого интереса. Такое заявление он озвучил на фоне оскорблений исполнителя в адрес российских артистов. По словам Лозы, для него Шаляпин просто никто.