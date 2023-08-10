«Талант у него в крови»: отец Фриске рассказал о 10-летнем внуке Платоне Отец Жанны Фриске Владимир: внук профессионально играет на гитаре

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Фриске

Отец покойной певицы Жанны Фриске назвал своего 10-летнего внука Платона талантливым музыкантом, услышав его игру на гитаре, пишет Prozved.info. По словам мужчины, способности к музыке мальчику передались от мамы. Владимир Фриске подчеркнул, что прекратил судиться с отцом ребенка Дмитрием Шепелевым, чтобы не навредить внуку, сообщает издание.

Я сам музыкант и понимаю, что внук очень профессионально играет [на гитаре]. Мне очень нравится техника игры Платона. У него абсолютный слух, как и у Жанны был. Поэтому музыкальный талант у него точно в крови! — поделился размышлениями отец Фриске.

Владимир Фриске также сообщил, что не знает, где сейчас находится Платон, а супруга Ольга (мама Жанны Фриске) постоянно плачет, глядя на снимки внука.

Шепелев его [Платона] прячет от нас. Знаем только, что живет он в Москве и все. Как только я начинаю обо всем этом думать, у меня сразу же начинается какое-то нехорошее состояние в мозгах. Боюсь натворить глупостей. А если я сделаю какую-нибудь глупость, она может затронуть моего внука. Я не хочу, чтобы он страдал. Поэтому, я пока смирился и надеюсь, что со временем Платон сам к нам придет, — уверен Фриске-старший.

Ранее Владимир Фриске рассказал о заработках Жанны Фриске в группе «Блестящие». По его словам, на начальном этапе карьеры Жанна зарабатывала небольшие деньги. Когда она вышла в лидеры группы, продюсеры повысили ей гонорар. Старший Фриске отметил, что со временем певица уже смогла позволить себе машину, а позже и «хорошую квартиру», еще осталось и на ремонт.