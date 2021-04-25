«Талант безграничный!»: Валерия высказалась о Стасе Пьехе в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/ea69dc34-a634-11eb-b9d1-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/wolfieha/

Валерия прокомментировала участие Стаса Пьехи в шоу «Маска». Певица восхищена талантом исполнителя, о чём написала в своём микроблоге.

Стас Пьеха выступал в костюме Неваляшки. Его неординарные номера и искромётный юмор сделали его персонажа любимцем публики.

Вот и ещё одна маска открыта. Стас Пьеха —артист, который в очередной раз доказал всем, что талант его просто безграничен. Каждый выпуск он выдавал что-то новое и неожиданное, продемонстрировав уникальное мастерство перевоплощения и актёрского, и вокального. Браво, мой дорогой! Ты блестяще проявил себя в этом проекте, — написала Валерия.

К слову, артистка ни капли не сомневалась, что в костюме детской игрушки скрывается именно внук великой бабушки. Она обрадовалась, увидев лицо Стаса.

Зрители поддержали Валерию. «Потрясающий! как верно сказано, что „такого Стаса мало кто знал“, да нет, таким его ни кто не знал. Несмотря на харизму, суперголос там столько ещё скрыто. Невероятный талант. Чувству юмора многим учиться и учиться!», «Стас — супер вокалист!!! И он действительно проявил себя, как универсальный вокалист!!!! Просто удивил и влюбил в себя ещё больше», «До последнего момента не думала, что там Стас) Удивил так удивил», «Стас! Мы ваши навеки! Крутейший! Голосейший!», пишут в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, Стас Пьеха поделился впечатлениями о своём участии в шоу «Маска». Артист всё в той же «неваляшечной» манере написал об этом в своём микроблоге.