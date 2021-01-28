Таксист обокрал 13-летнюю дочь основателя лейбла Басты

https://static.news.ru/photo/1d31d8d4-622d-11eb-8979-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь совладельца музыкального лейбла Gazgolder Евгения Антимония обратилась в полицию с заявлением об ограблении. 13-летняя девочка забыла вещи в такси, но решила не беспокоить родителей и разобралась с проблемой самостоятельно.

Как пишет KP.RU, девочка возвращалась на такси из школы домой. Уже дома она обнаружила, что оставила в машине рюкзак с дорогостоящей техникой. Некоторое время она ждала, что водитель выйдет с ней на связь и вернёт вещи. Этого так и не произошло, и она связалась с полицией. Её родители ничего об этом не знали.

Я вообще ничего не знала об этой ситуации, а оказалось, что дочь сама её уже решила. Полиция нашла таксиста, и он вернул все вещи. Я спросила дочь, почему она ничего не рассказала, а она ответила, что сама справилась и решила никого лишний раз не беспокоить, — рассказала мать подростка.

Пока неясно, что будет с таксистом. Всё зависит от того, простит ли его девочка или обвинит в краже имущества. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Лейбл Gazgolder был основан в 2006 году, его владельцем был и остаётся Евгений Антимоний. С того же года участником лейбла стал рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста. В 2007 году он стал совладельцем организации.

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