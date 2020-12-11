«Таков факт»: Гагарина прокомментировала развод с Исхаковым

https://static.news.ru/photo/fd254f80-3c20-11eb-8689-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина впервые подробно высказалась о разводе с фотографом Дмитрием Исхаковым. До этого звезда игнорировала вопросы о расставании с мужем и отмечала, что вместо слов «скажут дела».

Наконец, Гагарина решилась подтвердить и прокомментировать общественности вопрос развода, о котором много говорят в последнее время. Певица назвала расставание с Исхаковым «фактом» и выразила по поводу развода «сожаление».

К сожалению, да. Официально, да, действительно, мы разводимся. Таков факт. Всё остальное, что было объявлено, — домыслы. Нет ссоры, дележа имущества, дележа детей, — рассказала Гагарина в программе «Вечерний Ургант».

Певица объяснила, почему нигде не рассказывала о своём разводе. Она отметила, что не намерена «хайпиться» на этой теме и хочет, чтобы расставание с мужем произошло спокойно.

Я не хочу хайпиться на этой теме. Я очень надеюсь, что всё это пройдет мирно, тихо, спокойно, по-человечески. Ведь у нас самые лучшие дети на свете, которых мы обожаем, — заметила Гагарина.

Иван Ургант заметил, что вопрос развода является исключительно личным делом певицы. Гагарина ответила на это: «Золотые слова!».

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что Гагарина подала официальное заявление на развод. Соответствующий документ поступил в распоряжение Люблинского районного суда Москвы. Заявление уже принято в производство. В частности, артистка потребовала предоставить ей опеку над общей дочерью Мией. Также в заявлении указано, что певица не будет выступать против общения девочки с отцом.

Впервые о разрыве союза звёздной пары стало известно полгода назад. Так, в последнее время супруги жили врозь, однако официально не были разведены. Брак длился около шести лет, в настоящее время их дочери Мие три года. У артистки также есть 13-летний сын от первого брака. Причины расставания с Исхаковым Гагарина пока не раскрывает.