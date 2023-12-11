Я помогаю молодым артистам, стою рядом с ними, потому что бездарность пробьется сама. А таланту надо помогать. У номеров два или три есть ощущение, что дальше они ничего не могут сделать. У них появляется такой дикий комплекс. Я стараюсь их от этого комплекса избавить. У меня тоже было такое ощущение, когда я был никем. А я наоборот стараюсь им руку подать, чтобы они не ощущали бесперспективность. Даже иногда говорю, что у меня жуткий творческий кризис, что я не знаю, что делать, чтобы они как-то окрылились. Я не виноват, что раньше других начал и больше других испытал, — заявил Киркоров.