«Такой хороший отец»: Салтыкова ответила на слова бывшего мужа о дочери

https://static.news.ru/photo/cbae1474-46c9-11eb-bd90-fa163e074e61_660.jpg Ирина Салтыкова Фото: irina.saltykova.fan.club/instagram.com

Экс-супруга и мать старшей дочери певца Виктора Салтыкова прокомментировала его заявление о том, что стало причиной отсутствия общения между ним и 33-летней Алисой.

Салтыков в недавнем интервью признался, что уже шесть лет не общается с их общей дочкой. По его словам, причиной реакции Алисы стало некое заявление в адрес бывшей жены, певицы Ирины Салтыковой.

Я не имею права комментировать за кого-то. Тем более говорить за свою дочь. Значит, вот такой он хороший отец. Что я тут ещё могу сказать? Выводы сделайте сами. Вы же умные люди. Сама я с ним не общаюсь. Зачем мне это? Ради чего? — сказала Ирина в интервью порталу Teleprogramma.pro.

33-летняя Алиса — единственная дочь Ирины Салтыковой. Девушка получила хорошее образование, училась в школах Франции и Швейцарии, затем жила в Лондоне, где даже успела запустить сольную карьеру певицы. Два года назад девушка вернулась в Россию и продолжает сольную карьеру на родине при содействии своей знаменитой мамы.

Салтыков рассказал, что ещё пять-шесть лет назад они с Алисой прекрасно общались, но потом, после его выступления в одной из телепрограмм, где он сказал что-то, вызвавшее обиду у Ирины, дочка поддержала маму и прекратила отношения с отцом. Однако, по словам певца, Алиса дружит с его детьми от второго брака, сообщал NEWS.ru.