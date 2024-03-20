«Таких единицы»: продюсер назвал преемника Леонтьева Продюсер Рудченко назвал Киркорова преемником Леонтьева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Певец Филипп Киркоров по своему эпатажу, яркости и костюмированности шоу подходит на роль преемника народного артиста России Валерия Леонтьева, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, сейчас в российском шоу-бизнесе таких артистов единицы.

Я согласен, что по эпатажности, костюмированности шоу, яркости выступлений преемником Леонтьева можно считать Киркорова, потому что на нашей эстраде таких ярких артистов единицы. Других именно в плане костюмов, шоу-балетов и в целом перформансов и постановок даже сложно назвать, — отметил Рудченко.

Леонтьев сообщил об уходе со сцены 19 марта, в день своего 75-летия. Артист подчеркнул, что поп-музыка «не терпит дряхлости», поэтому он не намерен зарабатывать деньги на прощальных концертах. Директор исполнителя Борис Чигирев подтвердил в разговоре с журналистами, что артист прекратит концертную деятельность. Он отметил, что Леонтьев уже давно ушел со сцены, но отложил официальное объявление до дня рождения.

По информации Telegram-канала «НеМалахов», Леонтьев продолжит давать частные выступления, несмотря на уход со сцены. Авторы канала считают, что корпоративы будут приносить артисту хороший заработок.