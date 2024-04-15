«Так люблю»: Козловский обратился к Пугачевой в день ее 75-летия Козловский поздравил Пугачеву с 75-летием во время концерта в Германии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

38-летний актер Данила Козловский поздравил певицу Аллу Пугачеву с 75-летним юбилеем, перепев ее хит «Любовь, похожая на сон» во время своего выступления с моноспектаклем Frank в немецком городе Оффенбах. Артист опубликовал пост с отрывком из концерта в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ролик Козловский сопроводил признанием в любви певице.

Я вас так люблю, — написал Козловский под постом.

Козловский познакомился с Пугачевой во время работы над фильмом «Чернобыль» в 2020 году, для саундтрека которого она исполнила песню «Мы в этой жизни только гости». Козловский подчеркнул, что Пугачева была одной из первых, кто посмотрел картину.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что своими последними действиями, высказываниями и контактами Пугачева сделала все, чтобы перечеркнуть достижения на советской и российской эстраде. По его мнению, достижения Примадонны на эстраде не стоит приравнивать ко всей российской культуре.

До этого Пугачева выпустила новую песню в преддверии 75-летнего юбилея. Музыку и слова к композиции под названием «Я плачу» написал певец Леонид Агутин еще пять лет назад. По словам директора артистки Елены Чупраковой, песня доступна к прослушиванию на всех музыкальных платформах.