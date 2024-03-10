«Так и будешь сидеть?»: Мадонна со сцены унизила человека с инвалидностью Мадонна спросила у зрителя в инвалидной коляске, почему он сидит на ее концерте

Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Мадонна

Певица Мадонна во время концерта в Лос-Анджелесе поставила в неловкую ситуацию себя и зрителя с инвалидностью. Она обратилась к человеку в коляске с претензией, что тот сидит на протяжении всего концерта, но сразу поняла причину и извинилась перед поклонником. Кадры произошедшего распространились в YouTube.

Ты так и будешь сидеть? Почему ты сидишь? Оу, окей. Политически некорректно. Прошу прощения. Я рада, что ты здесь, — сказала Мадонна.

Ранее Мадонне пришлось на глазах публики ползти по сцене за микрофоном, который выбила из ее рук танцовщица. В этот момент артистка была с закрытыми ажурной повязкой глазами. Во время исполнения одной из песен танцовщица обнимала Мадонну сзади, но совершила неудачное движение, и певица выронила микрофон. Артистка не растерялась, присела на колени, ползком добралась до микрофона и продолжила выступление.

До этого Мадонна упала во время исполнения песни Open Your Heart на шоу на Climate Pledge Arena в Сиэтле. Сидящую на стуле исполнительницу уронил одетый в рваные колготки танцор, который не устоял на тонких каблуках. Певица при этом продолжила выступление.