«Так это вы нас разводили?»: фанаты обвинили Джигана в хайпе на семье

https://static.news.ru/photo/c443348a-b114-11ea-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Джиган с женой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фанаты не поверили ни в развод, ни в последующее за этим примирение Джигана с женой Оксаной Самойловой. Люди пришли к выводу, что это не более, чем «хайп на семье».

Пара не явилась на развод в суд, что и заставило поклонников предположить, что расставания и примирения — хорошо разыгранный спектакль, чтобы напомнить о себе. В Головинском суде Москвы подтвердили, что стороны помирились, истец отказался от иска и производство по делу прекращено.

Как ни странно, новость фанатов не порадовала. Они сделали вывод, что всё это — чистой воды пиар для увеличения числа подписчиков для рэпера и его жены, а также для новых треков Джигана. Больше всего общественность возмущает тот факт, что пара играла на чувствах собственных детей и не погнушалась подставить собственную семью.

«Хайпанули ребята. Молодцы! Что сказать», «Так что с разводом? Или это вы нас разводили?», «Хайп на семье — последнее дело», пишут пользователи под постом, где Джиган нежно обнимает жену за талию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Самойловой отказался раскрывать подробности примирения и предложил интересующимся узнавать про воссоединение пары у них самих. Юрист констатировал, что дело о разводе прекращено.