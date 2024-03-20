«В черных очках и шляпе»: Наталию Орейро заметили в российском поезде Mash: Наталию Орейро заметили в поезде «Рускеальский экспресс»

Фото: Кардашов Антон /Агентство «Москва»

Наталия Орейро

Звезда сериала «Дикий ангел», уругвайская актриса Наталия Орейро отправилась в тур по Карелии на поезде. Знаменитость заметили пассажиры фирменного ретропоезда «Рускеальский экспресс», передает Telegram-канал Mash.

Как сообщает канал со ссылкой на пассажиров, Орейро прокатилась на ретропоезде в черных очках и шляпе. Однако такая конспирация не помешала им узнать звезду культового сериала. Пассажиры добавили, что им не разрешили сфотографироваться со знаменитостью.

Наталия Орейро приехала в Москву 18 марта. Звезда сериала «Дикий ангел» прибыла в российскую столицу инкогнито. Предполагается, что артистка доехала до Москвы на «Сапсане» из Санкт-Петербурга, где участвовала в съемках новогоднего российского фэнтези «Письмо Деду Морозу».

Как сообщалось ранее, приезд Орейро тщательно скрывался, лицо уругвайская актриса спрятала под шарфом, а шла в окружении охраны. Орейро почти сразу села в черный Mercedes и уехала.

5 марта стало известно, что актриса появится в новогоднем фэнтези «Письмо Деду Морозу» вместе с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус. Она сыграет в эпизоде с исполнением желания главного героя в Новый год. Ожидается, что сам фильм выйдет в январе 2026 года.