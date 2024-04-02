Тайна замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь: там живет другая звезда?

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Замок артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь Одинцовского района мог приобрести другой представитель российского шоу-бизнеса. Кто сейчас живет в особняке, что там происходит?

Кто живет в замке Пугачевой и Галкина в деревне Грязь

Шоумен и музыкант Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что приобрел замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь и поселил там своих родственников, а также бывшую возлюбленную. Как уточнил экс-участник группы «Ленинград», сейчас в особняке проживают порядка 30 человек.

«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится. Люди должны покинуть замок, так как я его купил. Они не спешат, поэтому я перевез туда своих родственников, человек 30. С друзьями ходим в баню, у меня вход свободный», — заявил Барецкий, добавив, что в доме до сих пор остаются вещи Пугачевой и Галкина.

Ранее шоумен рассказывал, что практически выкупил особняк и подумывает устроить туда актера Никиту Кологривого из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на работу дворецким.

«У нас все хорошо. Я уже практически выкупил особняк Пугачевой. Есть проблемы только из-за Галкина, так как его объявили иноагентом. Сложно сейчас переоформить документы. Все, что я говорил, это правда, что я покупаю замок, но возникли сложности, так как Галкину сюда не приехать для оформления документов. Нужны его подписи, его участие, он не может приехать — боится. Кологривого я бы взял дворецким», — говорил Барецкий 20 марта.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Он также отмечал, что уже успел поругаться с потенциальными соседями. Барецкий уточнял, что дело чуть не дошло до драки.

«Я соседу говорю: „Не ставьте сюда свою технику, вы ее больше сюда ставить не будете. Вы хотите со мной физически разобраться? Давайте подеремся“. А сосед убежал», — сообщил он.

Что сказал Галкин о замке в деревне Грязь

Накануне Галкин на своей странице в социальной сети опубликовал ролик, в котором сообщил, что на вилле с садом и бассейном в курортной Кесарии (Израиль) в свободное от гастролей время занялся садоводством, выращивая апельсины, авокадо, маракуйю и лимоны.

Артист добавил, что раньше, проживая в Подмосковье, он выращивал помидоры, огурцы и другие овощи, которые по-прежнему растут на том участке. По словам Галкина, урожай не пропадает, поскольку его собирают новые жильцы. Поклонники юмориста увидели в заявлении Галкина намек на то, что продавать особняк они с Пугачевой не планируют.

Могут ли конфисковать замок Пугачевой и Галкина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин неоднократно предлагал конфисковать замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь. По его мнению, юморист может стать одним из тех, в отношении кого применят новый закон о конфискации имущества за фейки об армии и призывы к нарушению безопасности страны. В качестве примера Бородин привел покинувшего Россию журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Галкин постоянно дискредитирует специальную военную операцию. В случае если будет возбуждено уголовное дело по дискредитации СВО, в его рамках будет наложен арест на дом. Как это было у Невзорова (признан Минюстом РФ иностранным агентом)», — сказал общественник в разговоре с NEWS.ru.

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Сколько стоит замок Пугачевой и Галкина

В октябре 2022 года замок Пугачевой и Галкина впервые был выставлен на продажу. Согласно данным одного из сайтов по поиску недвижимости, стоимость объекта составляла миллиард рублей.

В 2023 году бизнесмен Андрей Ковалев предположил, что за особняк Пугачевой и Галкина можно заплатить 70 млн рублей. Как он напомнил в разговоре с NEWS.ru, имущество пары находится в дорогостоящем районе Подмосковья.

В свою очередь почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов назвал замок «абсолютным неликвидом» с точки зрения рынка.

«Никакого покупателя на него я не вижу. Это очень большой объект, содержание которого обходится очень дорого. С точки зрения местоположения это деревня, никакой инфраструктуры там нет. Если бы нашелся покупатель, то цена формировалась бы в течение длительных переговоров и непонятно, какой бы она была. Сомневаюсь, что замок можно продать за 500 млн рублей», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

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