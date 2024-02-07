Тайна облысения, отношения с Орбакайте, Донбасс: куда пропал Гоша Куценко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гоша Куценко

Заслуженный артист России Гоша Куценко принимает участие в съемках новогодней комедии «Шале» вместе с другими звездами российского кино. Что известно о текущей жизни актера, почему он лишился волос, был ли у него роман с Кристиной Орбакайте?

Чем сейчас занимается Куценко

В начале февраля Куценко поделился в своем Telegram-канале видео с Красной Поляны в Сочи, в котором восхитился заснеженными склонами. Как уточняется, в этом месте проходят съемки новогодней лирической комедии «Шале», в которых участвует артист.

«Вот такая красота на Красной Поляне. Был бурый медведь, стал белый медведь. Снегоход — доставка. Всем привет, все на лыжи», — сказал актер на видео.

Вместе с Куценко в работе над этим проектом задействованы Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова и Степан Девонин. В прокат фильм выйдет в конце 2024 года.

7 февраля Куценко в Telegram-канале сообщил о начале работы над документальным сериалом о романе «Анна Каренина».

«Все тайное станет явным: началось производство документального сериала о романе „Анна Каренина“. Создатели проекта „‎Тайны Карениной“ Wink.ru, KION и „Студия Видеопрокат“ помогут разобраться, что скрыто на страницах великого романа Льва Толстого, и заново посмотреть на трагическую историю Анны», — отмечается в публикации Telegram-канала артиста.

Что Куценко делал в Донбассе

8 сентября 2023 года Куценко приехал в Донбасс и посетил мемориальный комплекс «Саур-Могила». Актер стал одним из участников концерта в честь 80-й годовщины со дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Сам Куценко ранее рассказывал, что неоднократно приезжал в госпитали к участникам СВО. По его мнению, выступления артистов помогают военным отвлечься от плохих мыслей и получить позитивные эмоции, которые им необходимы.

«Ребятам очень нужна поддержка, и это очевидно, когда общаешься с ними», — отмечал артист.

Почему Куценко лишился волос

В одном из недавних интервью актер рассказал, что решение сбрить все волосы пришло к нему спонтанно в 90-х годах. Тогда он вместе с экс-возлюбленной и коллегой Марией Порошиной вернулся из Италии, где проходили съемки фильма «Под знаком Скорпиона». Во время поездки молодые люди поссорились. Чтобы загладить вину, артист пригласил Марию на прогулку в парк имени Горького в Москве. В тот день они катались на катамаранах и немного выпили.

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru Гоша Куценко

По словам Куценко, он решил произвести впечатление на Порошину, и поэтому устроил заплыв в ближайшем пруду.

«Я нырнул, вижу — рядом плавают дохлая утка и голубь. Я посмотрел на это, поехал домой и побрился», — передавал слова артиста портал Starhit.

Как признался актер, такое решение он принял в связи с брезгливостью. Он побоялся возможных негативных последствий для здоровья из-за грязной воды.

«Я понял, что не отмою свои волосы. Когда плавал, увидел там кладбище этих животных. Там ад был, зоопарк», — вспомнил Куценко.

Новый образ понравился артисту, и он решил оставить его. Как отметил Куценко, без волос на голове он стал выглядеть брутальнее, а его карьера пошла в гору.

Был ли у Куценко роман с Орбакайте

В интервью изданию aif.ru от 2011 года Куценко отмечал, что за время совместной работы в фильмах «Любовь-морковь» у него сложились «оригинальные отношения» с актрисой и певицей Кристиной Орбакайте. По его словам, их связывала дружба, которая возможна между мужчиной и женщиной.

«За время съемок в трех частях картины „Любовь-морковь“ у нас с Кристиной Орбакайте сложились весьма оригинальные отношения. Работая над своими ролями, перевоплощаясь друг в друга, мы очень много думали друг о друге, наблюдали, представляли себя супругами. Если бы наши гастрольно-съемочные графики совпадали почаще, отношения можно было бы назвать почти семейно-дружескими. Я абсолютно убежден, что дружба между мужчиной и женщиной более чем возможна», — говорил Куценко.

Что известно о личной жизни Куценко

В 1990-е годы Куценко состоял в отношениях с актрисой Марией Порошиной. В феврале 1996 года у пары родилась дочь Полина.

Куценко и Порошина прожили вместе 5 лет, после чего артисты расстались. В 2019 году в программе «Судьба человека» актер рассказал, что не устоял перед соблазнами, которые давали ему слава и внимание поклонниц.

«Думаю, нас развели те возможности, которые на нас обрушились. Сейчас я понимаю, что, когда родилась Полинка, я растерялся, для меня как молодого отца это был стресс, я просто не устоял перед соблазнами этой жизни, поэтому наш брак и разрушился», — признавался Куценко.

В 2012 году актер женился на фотомодели Fashion Group Ирине Скриниченко. В браке у пары родились двое детей — дочери Евгения (год рождения — 2014-й) и Светлана (2017-й).

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