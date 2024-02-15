Таисию Повалий обвинили по трем уголовным статьям на Украине СБУ заочно обвинила певицу Таисию Повалий в коллаборационизме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Таисия Повалий

Украинской певице Таисии Повалий заочно предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины, сообщает ТАСС. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет исполнительницу в «коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооруженной агрессии», говорится в сообщении. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале спецслужбы, пишет агентство.

По данным ТАСС, СБУ собрала на певицу и бывшего народного депутата «доказательную базу». Обвинения исполнительнице предъявлены заочно, поскольку Повалий находится на территории России, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Повалий после начала спецоперации приняла решение переехать из Киева в Москву. На Украине она жила в трехэтажном доме площадью 450 квадратных метров. Элитную недвижимость пришлось оставить, в российской столице певица снимает трехкомнатную квартиру. Однако Повалий отмечала, что ни о чем не жалеет. Спустя время исполнительница также перевезла в Россию свою маму. Сын артистки — 39-летний Денис Повалий — остался на Украине. Несмотря на разногласия, семья продолжает общаться.

В октябре 2022 года украинские власти ввели санкции против родившихся на Украине певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.

Ограничения на знаменитости наложены на пять лет и включают 15 ограничительных мер, в том числе блокирование активов, запрет торговых операций и вывод капитала из Украины, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации и аренде, запрет на приобретение земельных участков.