Сюткин ответил на заявления о рождении сына от суррогатной матери

https://static.news.ru/photo/765bbfa8-247d-11eb-a459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Известный российский певец Валерий Сюткин ответил на подозрения в том, что сына в августе ему родила не 45-летняя супруга Виола, а суррогатная мать. Артист также объяснил, почему его жену никто не видел с животом.

Сюткин сказал, что ему всё равно, кто и какие версии выдвигает относительно суррогатного способа появления на свет его сына. Главное, по его словам, что он сам и его супруга знают, что рождение было естественным.

Главное — то, что я сам знаю. У нас счастье. Кто хочет разделить его с нами, добро пожаловать, а против тех, кто хочет поиздеваться, будет жесточайшая оборона, — пообещал артист в интервью «Антенне Телесемь».

Он добавил, что как только они с супругой узнали про беременность, сразу же отправились на УЗИ, где им сообщили пол будущего ребёнка. Затем они ушли на домашнюю изоляцию и не отправляли в соцсети ни одного фото. Виола скрывала свою беременность от общественности, и на то были причины, заверил Сюткин.

Увы, из-за соцсетей появилось много недоброжелателей, которым нравится издеваться над другими. Этим объясняется вся наша сдержанность, — заявил Сюткин.

Как сообщал NEWS.ru, в начале августа стало известно, что 62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвёртый раз — супруга артиста Виола родила сына. Валерий и Виола женаты с 1993 года. Их дочь Виола-младшая появилась на свет в 1996 году. Кроме неё у Сюткина есть ещё двое детей от перового и второго браков — дочь Елена и сын Максим. Валерий Сюткин ранее даже стал дедушкой — у него есть внучка Василиса.