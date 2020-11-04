Сюткин ответил на заявление Садальского о «блате» в шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/6dcc03f2-1e74-11eb-9849-fa163e074e61_660.jpg Валерий Сюткин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Один из наставников шоу «Голос» Валерий Сюткин прокомментировал слова актёра Станислава Садальского, который в своё время заявил, что якобы в проекте лишь «блатные рвутся к славе».

По словам музыканта, в данном случае он может отвечать только за себя.

Для меня эта ситуация выглядит абсолютно по-идиотски. Никто даже не заикался на тему того, что нужно пропустить в следующий этап какого-то участника, — подчеркнул Сюткин.

Артист отметил, что все действия на шоу остаются исключительно за ним, и поэтому он делает всё, что считает нужным. Он заверил, что никогда не тянул детей к славе за уши, передаёт «МК».

Как писал NEWS.ru, ранее дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра высказалась о скандале, разгоревшемся вокруг её выступления на шоу «Голос». Она заявила, что отец не оказывал никакого влияния на жюри.

В то же время партия «Коммунисты России» потребовала у Первого канала закрыть шоу «Голос». Авторы обращения попросили телеканал создать другую программу, полностью поменяв принципы как отбора конкурсантов, так и подбора жюри. Эту инициативу публично поддержали музыкальный критик Сергей Соседов и актёр Станислав Садальский, после чего Первый канал решил подать на них в суд.