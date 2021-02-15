Съёмки нового «Дома-2» оказались сорваны из-за отсутствия финансирования

Съёмки реалити-шоу «Дом-2», которое в декабре прошлого года закрыл телеканал ТНТ, до сих пор не возобновлены. Причиной названо отсутствие финансирования.
О закрытии программы, выходившей на телеканале ТНТ в течение 17 лет, стало известно в конце 2020 года. Отмечается, что рабочий процесс должен был начаться в середине февраля на телеканале СТС Love. Однако этого не произошло.
Все дело в контракте. До сих пор нет решения по деньгам — за сколько канал покупает производство шоу, — цитирует StarHit инсайдера.
По его словам, сейчас идёт торг между заказчиками и производителями из-за стоимости одного выпуска. Телеканал приобретает готовый продукт в несколько раз дороже, чем обходится его производство.
На данный момент члены съёмочной группы вынуждены подрабатывать таксистами и курьерами, а участники шоу частично получают зарплату, а также у них есть выплаты за рекламу в соцсетях.
Как писал NEWS.ru, организаторы реалити-шоу «Дом-2» ищут новых героев для проекта. По словам действующей участницы Надежды Ермаковой, одним из требований к претендентам будет отсутствие «тюнинга косметологов».
Она отметила, что герои не должны быть старше 25 лет, они должны показать свои таланты и предоставить ссылки на выступления, раскрывающие их как творческих личностей. Организаторы выберут самых ярких и амбициозных молодых людей.