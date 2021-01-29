Съёмки «Дома-2» хотят возобновить в конце февраля

https://static.news.ru/photo/04b5b0b4-638b-11eb-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: dom2.ru

Съёмки скандального телепроекта «Дом-2» могут возобновить уже в конце февраля. В резерве оставлены 15 участников, их просили не планировать поездки на февраль и быть готовыми к старту съёмок.

Пока в резерве оставили небольшое число сотрудников проекта. Как и костяк участников, — приводит слова бывшего менеджера проекта KP.RU.

Сначала будет отснят пилотный выпуск, после будет принято решение о его показе. На каком канале будут транслировать главную телестройку страны, не уточняется.

На днях создатель телепроекта и депутат Госдумы Валерий Комиссаров огласил решение выкупить права на проект у телеканала ТНТ. Он готов возобновить созданное им шоу, которое закрыли в декабре прошлого года.

Телестройка шла в эфире 16 лет. Но в последнее время руководство телеканала решило закрыть её из-за низких рейтингов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что общественник Руслан Захаркин потребовал убрать с федеральных телеканалов бывших ведущих телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову и Ксению Бородину. Сейчас обе женщины принимают участие в съёмках нового сезона шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ, которое изменило свой формат.