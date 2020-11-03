Сыну Рудковской и Плющенко подарили первую в жизни роль в кино

https://static.news.ru/photo/787b045e-1d9a-11eb-aad8-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: gnomgnomych/instagram.com

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр дебютировал в сериале «Чума». Это его первая роль в кино, привела юного фигуриста на площадку продюсер проекта Тина Канделаки.

Теперь помимо роликов для рекламы, фигурного катания и съёмок видео для TikTok сын фигуриста и продюсера может внести в своё резюме ещё и кинокарьеру. Роль у Гном Гномыча эпизодическая, однако мальчик в полном восторге от происходящего. Об этом он сам рассказывает на своей странице в Instagram и добавляет, что ему очень нравится работа в кино.

Подписчики юного дарования положительно восприняли такую реакцию семилетнего актёра на новый вид деятельности и рекомендовали его родителям снизить нагрузку. «Пусть актером станет, только не мучайте его фигурным катанием, это противопоказано его природе. Впервые у Сани горящие глаза», — просят фанаты звёздного семейства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что психиатр Алексей Казанцев выразил мнение, что сын Рудковской и Плющенко Гном Гномыч с возрастом взбунтуется из-за изнурительных тренировок на льду и чрезмерной публичности. Чрезмерные нагрузки и постоянное выставление напоказ со временем скажутся на психике ребёнка, уверен врач.