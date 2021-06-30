Сыну Киркорова подарили футболку и торт «от Месси»

Сын короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Мартин отпраздновал 29 июня своё девятилетие. Будущему футболисту подарили футболку и торт с изображением капитана испанского клуба «Барселона» Лионеля Месси. Фото с праздника появились в Instagram российского поп-короля.

Мальчик занимается футболом, и торт «от Месси» выбран не случайно. Полгода Мартин тренировался в BARÇA Academy — это московская академия «Барселоны». Судя по всему, сыну Киркорова нравится аргентинский футболист, однако несмотря на это, спустя полгода он перешёл в школу при ЦСКА.

Причины перехода не сообщались. Но один из футбольных агентов предположил, что дело кроется в том, что московская «Барселона» имеет мало общего с тренерским штабом самого клуба в Аргентине. Так что, судя по всему, перспективнее пока отдать мальчика в академию «Спартака», «Локомотива» или ЦСКА.

Мартин-Кристин Филиппович Киркоров родился в 2012 году в США от суррогатной матери. О его рождении певец объявил во время концерта в Софии. За год до этого в семье Киркорова появилась дочь, которая также была рождена от суррогатной матери в Майами.

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