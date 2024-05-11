Сыну Ким Кардашьян подарили очень скромную игрушку Крис Дженнер подарила сыну Ким Кардашьян копию Tesla Cybertruck за $1500

Фото: Социальные сети

Ким Кардашьян с сыном

Младший сын модели Ким Кардашьян Псалм получил на день рождения скромный по меркам семейства подарок — маленькую версию Tesla Cybertruck стоимостью $1500, сообщила мать мальчика в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Подарок сделала бабушка — предпринимательница Крис Дженнер.

Спасибо, мама Крис Дженнер, за крутейший подарок Псалму на день рождения — Baby Cyber Truck! - написала Ким Кардашьян.

Ранее Меган Маркл отправила Крис Дженнер подарочную корзину с «мусорным» клубничным джемом и «гнилыми» лимонами ее недавно запущенного бренда. Всего корзины с вареньем «Американская Ривьера Орчард» получили 50 знаменитостей.

Tогда Дженнер поделилась в соцсетях снимком подарка и поблагодарила бренд Маркл за внимание. Но фанатов медиаменеджера возмутило то, что герцогиня Сассекская прислала знаменитости просроченные «ушибленные» фрукты.

7 мая Кардашьян заявила, что свитер на ее плечах в рамках бала Института костюма Met Gala должен был выглядеть как вещь парня. Задумка появилась в соответствии с тематикой мероприятия.