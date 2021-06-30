Сыну Эвелины Блёданс прооперировали обе ноги

Российская актриса театра и кино Эвелина Блёданс раскрыла диагноз сына. Звезда рассказала в Instagram, что мальчику прооперировали обе ноги, и сейчас семья с врачами постоянно работает над их укреплением.

Диагноз мальчика — врождённый вывих надколенников. Блёданс рассказала, что им пришлось объездить множество городов и стран — знаменитость надеялась, что обойдётся без хирургического вмешательства.

Но, увы, есть вещи, которые требуют операций. Одна нога в Филатовской, вторая через год в Германии. Ну, а теперь работа над укреплением нужна постоянная. Какой же выносливый и терпеливый у меня сын, — написала актриса.

Блёданс заявила, что результат от операции в России ей понравился больше, и она жалеет, что когда-то думала, что «заграничное, значит лучшее». По её словам, в Германии они оставили много денег, а в России, по полису ОМС результат оказался лучше.

Сколько слёз было пролито в ожидании из операционных, как я прятала эти слёзы и выбегала рыдать в коридор, когда Семён отходил от наркоза, когда не помогали обезболивающие и поднималась температура, — поделилась эмоциями Блёданс.

Звезда призналась, что гордится своим сыном и назвала его своим героем. К посту она приложила фотографии и видео из архива.

Ранее стало известно, что певец Валерий Леонтьев пропал с глаз публики из-за проблем со здоровьем. Сейчас 72-летний артист восстанавливается после двух серьёзных операций — на глаза и на ноги.