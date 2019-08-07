https://static.news.ru/photo/5254a218-b92c-11e9-a1d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: xenia_sobchak/instagram

Телеведущая и экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак опубликовала видео, на котором видно, как она посещает итальянскую баню вместе с маленьким сыном Платоном.

Светская львица решила приобщить сына к банным процедурам в Сардинии.

Баня с лучшим видом на свете и лучшим банщиком, — написала Собчак в Instagram.

Однако интернет-пользователи не оценили этот поступок, отметив, что Платон в будущем станет другом балерины Анастасии Волочковой, так как именно она любит таким способом проводить свободное время.

Как писал News.ru, Ксения Собчак поддержала Максима Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири.