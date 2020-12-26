Сына Плющенко раскритиковали за длинные волосы

https://static.news.ru/photo/0f7ff228-483f-11eb-a14e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gnomgnomych

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) опубликовал в Instagram видео с тренировки. Поклонники отметили, что в маске и с длинными волосами, собранными в хвостик, его можно спутать с девочкой.

В этом году я катаю много партий в нашем шоу, — говорится в подписи к видео.

На кадрах Александр демонстрирует отрывок из своего номера. Он одет в чёрный спортивный костюм, перчатки и маску. Помимо восторженных отзывов, был и ряд негативных комментариев: «Так это совсем не Саша, это девчуля!», «Что у парня за хвост?», «Зарабатываешь миллионы и не можешь подстричься?».

Как писал NEWS.ru, Дима Билан навестил сына Рудковской и Плющенко Сашу на съёмочной площадке. Крёстный папа посмотрел, как Гном Гномыч снимается в ленте Тины Канделаки и Сергея Шнурова. Сериал называется «Чума», в нём также играют Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепурченко и другие известные актёры. Судя по отзыву, Билан остался очень доволен встречей с юным актёром.

Кроме съёмок в кино сын звёздной пары занимается фигурным катанием в школе своего отца Евгения Плющенко. В свои семь лет Саша Плющенко уже сам зарабатывает на рекламе и участии в проектах.