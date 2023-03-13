Сына голливудского актера заметили на свидании с российской моделью StarHit: сын Стивена Сигала встречается с российской моделью

Фото: Соцсети

Айрин Данилова

Сын американского актера Стивена Сигала Доминик встречается с российской моделью Айрин Даниловой, сообщает StarHit. Пару заметили на свидании в одном из столичных ресторанов. Журналисты наблюдали, как Сигал-младший и его спутница сидели вдвоем за столиком, держались за руки и мило беседовали.

Данилова в 2015 году завоевала титул «Краса России». Модель активно ведет соцсети, в которых у россиянки почти 700 тысяч подписчиков. О своих отношениях с сыном голливудской знаменитости девушка не распространялась.

Сын Сигала признавался в своих теплых чувствах к России в прошлом году во время посещения одного из светских мероприятий в Москве. Доминик говорил, что ему по душе здешняя культура и архитектура, и особенно восхищался людьми. Сигал-младший не скрывал, что задумывался о своем будущем в стране.

Сын кинозвезды называл россиянок сильными личностями, отмечая их заинтересованность в создании семьи. Наследник знаменитости признавался, что не против встречаться с девушкой из России.

Прошлым летом звезда американских боевиков 1990-х посетил Донбасс, где побывал в СИЗО в Еленовке и пообщался с украинскими военнопленными. Власти ДНР тогда сообщали, что Сигал планирует снять документальный фильм о Донбассе, рассчитывая «изменить взгляды» на конфликт.