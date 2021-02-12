Сын Жанны Фриске восхитил поклонников мастерским владением сноубордом

https://static.news.ru/photo/9fbb8972-6d9e-11eb-8a42-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон покорил фанатов мастерством катания на сноуборде. Он блестяще исполняет разные трюки и не боится падений.

Как мастерски владеет сноубордом семилетний ребёнок, показал в своём микроблоге его папа.

Этот парень очень хорош! — прокомментировал Шепелев таланты своего ребёнка.

В кадре Платон выполняет несколько прыжков с поворотами на 180 градусов, ловко проходит под невысокими ограждениями. «Нереально крутой! Молодчина! Славный парень растёт!», «Мама бы им гордилась!», «Вы замечательный отец, Дима!», написали в комментариях пользователи.

Дмитрий Шепелев с недавних пор сообщил о беременности своей подружки Екатерины Тулуповой. Пара не состоит в браке, у обоих есть дети от предыдущих отношений. Мать Платона — певица Жанна Фриске умерла от рака 15 июня 2015 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев поделился в соцсетях откровениями о собственном сыне Платоне. Оба сейчас отдыхают на горнолыжном курорте в ожидании ребёнка, который вот-вот появится на свет от новой возлюбленной ведущего.