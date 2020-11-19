Сын Валерии рассказал, как обогатился на термометрах и масках

https://static.news.ru/photo/f3945c08-2b05-11eb-8bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: arseniy_shulgin/Instagram.com

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин сообщил своим подписчикам, что смог обогатиться на термометрах и защитных масках во время пандемии коронавируса.

По словам 22-летнего предпринимателя, ему удалось преодолеть трудности, с которыми столкнулся его бизнес в начале 2020 года.

Все границы закрыли. Мы были в шоке. Весь наш бизнес строится на работе с Китаем, — поделился он.

При этом молодой человек отметил, что стрессовая ситуация придала ему сил, так как одним из его сильных качеств является способность не впадать в уныние.

В апреле Шульгин начал «тестировать множество разных гипотез». Его компания основала бренд медизделий, начала производить антисептики и собственную линейку защитных масок.

Мы в реактивном темпе выпустили под своим брендом много всякой техники и не только, — рассказал сын певицы.

Основным каналом продажи стали маркетплейсы. Показатели удивили бизнесмена. За сутки продаж две его компании принесли 100 тысяч рублей чистой прибыли.

Ранее NEWS.ru писал, что Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана ждут рождения первенца. В связи с этим радостным событием молодая пара поспешила переехать. В своём Instagram Шульгин выложил сторис, в котором показал, как выглядят его новые апартаменты.