Сын Валерии рассказал, как обогатился на термометрах и масках

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин сообщил своим подписчикам, что смог обогатиться на термометрах и защитных масках во время пандемии коронавируса.
По словам 22-летнего предпринимателя, ему удалось преодолеть трудности, с которыми столкнулся его бизнес в начале 2020 года.
Все границы закрыли. Мы были в шоке. Весь наш бизнес строится на работе с Китаем, — поделился он.
При этом молодой человек отметил, что стрессовая ситуация придала ему сил, так как одним из его сильных качеств является способность не впадать в уныние.
В апреле Шульгин начал «тестировать множество разных гипотез». Его компания основала бренд медизделий, начала производить антисептики и собственную линейку защитных масок.
Мы в реактивном темпе выпустили под своим брендом много всякой техники и не только, — рассказал сын певицы.
Основным каналом продажи стали маркетплейсы. Показатели удивили бизнесмена. За сутки продаж две его компании принесли 100 тысяч рублей чистой прибыли.
Ранее NEWS.ru писал, что Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана ждут рождения первенца. В связи с этим радостным событием молодая пара поспешила переехать. В своём Instagram Шульгин выложил сторис, в котором показал, как выглядят его новые апартаменты.