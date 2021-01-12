Сын Валерии пожаловался, что его облили алкоголем на концерте Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/6923dcf6-552b-11eb-b044-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: valeriya/instagram.com

Сын Валерии Арсений Шульгин получил в лицо алкоголем на концерте Моргенштерна. Об этом он сам рассказал в своём микроблоге.

Что стало причиной такого поступка, молодой отец не уточнил. Но отозвался о случившемся с иронией.

Когда за твои деньги в партере тебе в лицо хлещут вискарём — это божественно. От души, — написал сын певицы.

В ноябре Арсений Шульгин хвалился подписчикам, как он обогатился на масках и термометрах за время пандемии коронавируса. В новогоднюю ночь сын звезды стал отцом: у него родилась дочь Селин. Однако, молодой папаша не стал засиживаться дома, а махнул с тестем в Сочи кататься на горных лыжах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что невестка Валерии Лиана Шульгина в отсутствие мужа вышла на прогулку с маленькой дочерью, облачившись в дублёнку пудрового цвета. Наряд молодой мамы дополнили фирменные сапоги с золотой застёжкой.