Сын Валерии показал видео со второго дня свадьбы

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал трогательные кадры со второго дня свадьбы. В этот раз молодых поздравляли только самые близкие люди.
Новобрачные, которые пышно отпраздновали свадьбу на берегу Живописной бухты, решили устроить уютные посиделки в лесу. Под соснами и елями для гостей накрыли столы, а также установили огромный шатёр.
Сегодня у нас семейный день свадьбы. Собрались моей семьёй, Лианиной семьёй. И у нас здесь шашлычки! Свежайшее мясо, рыба, мангал — кайф! — говорит жених.
Молодые вместе с друзьями и близкими гуляли по лесу, наслаждались атмосферой.
Просто сказка! — оценил сын Валерии второй день свадьбы.
Поклонники меж тем продолжают осыпать пару поздравлениями. Они пишут, что Арсений и Лиана идеально подходят друг другу. «Теперь ждём детишек!», пишут пользователи в комментариях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что видео со свадьбы Арсения Шульгина, сына Валерии, появилось в Сети. Момент, когда отец невесты ведёт её к жениху, запечатлела Яна Рудковская.
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