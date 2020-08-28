Сын Валерии показал видео со второго дня свадьбы

https://static.news.ru/photo/4ca49990-ea4f-11ea-86fd-fa163e074e61_660.jpg Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал трогательные кадры со второго дня свадьбы. В этот раз молодых поздравляли только самые близкие люди.

Новобрачные, которые пышно отпраздновали свадьбу на берегу Живописной бухты, решили устроить уютные посиделки в лесу. Под соснами и елями для гостей накрыли столы, а также установили огромный шатёр.

Сегодня у нас семейный день свадьбы. Собрались моей семьёй, Лианиной семьёй. И у нас здесь шашлычки! Свежайшее мясо, рыба, мангал — кайф! — говорит жених.

Молодые вместе с друзьями и близкими гуляли по лесу, наслаждались атмосферой.

Просто сказка! — оценил сын Валерии второй день свадьбы.

Поклонники меж тем продолжают осыпать пару поздравлениями. Они пишут, что Арсений и Лиана идеально подходят друг другу. «Теперь ждём детишек!», пишут пользователи в комментариях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что видео со свадьбы Арсения Шульгина, сына Валерии, появилось в Сети. Момент, когда отец невесты ведёт её к жениху, запечатлела Яна Рудковская.