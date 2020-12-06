Сын Валерии показал тёплый семейный ужин с мамой после разлуки

https://static.news.ru/photo/cebcb806-3836-11eb-8709-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерия по возвращении из Дубая первым делом навестила сына Арсения и беременную невестку Лиану. Жена младшего сына Валерии сейчас на девятом месяце беременности, она вот-вот станет мамой.

В гости к сыну Валерия пришла вместе с мужем Иосифом Пригожиным и старшей дочерью Шеной. Сначала родители осмотрели новые апартаменты детей, а после все вместе отправились на большой семейный ужин к родителям Лианы.

instagram.com/arseniy_shulgin

Съёмки с семейного вечера опубликовал в сторис Арсений Шульгин.

Не виделся с мамой три месяца, — сообщил подписчикам сын Валерии.

После ужина гости и хозяева играли в ассоциации. Сын Валерии снял момент, где его жена загадывает игрокам свою загадку.

instagram.com/arseniy_shulgin

Валерия последние три месяца записывала новый клип в Дубае и отдыхала. Она — многодетная мать, в браке с продюсером Александром Шульгиным у неё родились трое детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что невестка певицы Валерии Лиана рассказала, как её супруг Арсений Шульгин отреагировал на известие о беременности. Стоит отметить, что пара уже раскрыла пол ребёнка — у певицы Валерии будет внучка.