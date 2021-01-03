Сын Валерии показал палату в роддоме, где лежит его жена с дочкой

https://static.news.ru/photo/7b8b7f50-4dc1-11eb-8068-fa163e074e61_660.jpg Фото: arseniy_shulgin/instagram.com

В первый день нового года певица Валерия стала бабушкой. У её сына Арсения Шульгина и невестки Лианы на свет появилась дочка.

Молодой человек рассказал, что эта новогодняя ночь стала самой интересной за всю жизнь. Он всё время присутствовал в отделении вместе с женой. По его словам, психологически это было очень тяжело.

Шульгин сообщил, что жена и дочка пробудут в перинатальном центре ещё несколько дней. Он также опубликовал в сторис Instagram видео больничного обеда. В ролике видно, что на столе стоят борщ и рыба с картофельным пюре. Молодая мама в это время сидит за столом и с аппетитом ест.

arseniy_shulgin/instagram.com

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Иосиф Пригожин очень рад тому, что в первый день 2021 года в их семействе родился ребёнок.

По его словам, сейчас семья готовится отметить радостное событие. Правда, праздновать рождение внучки будут только бабушка с дедушкой. Молодые родители присоединятся к ним позже, писал NEWS.ru.

Младший сын певицы 22-летний Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой в августе прошлого года. Уже тогда поклонники, рассматривая появившиеся в Сети фото со свадебной церемонии, обратили внимание на округлившийся животик счастливой невесты. Позже пара подтвердила, что действительно ожидает пополнения.