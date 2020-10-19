Сын Валерии с женой сходили на первое УЗИ малыша

https://static.news.ru/photo/ddc4a3a2-11f5-11eb-9db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: lianashulginaa/Instagram.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин подтвердил слухи о беременности жены Лианы. Молодой человек показал фото, сделанное в кабинете врача УЗИ, отметив, что ждёт, когда станет папой.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в конце августа. На торжестве присутствовали многие представители российского шоу-бизнеса. Тогда уже ходили слухи о том, что невеста ждёт ребёнка, но ни она, ни её близкие предпочли не комментировать разговоры. Лишь 18 октября жена Шульгина призналась, что скоро станет мамой.

Не передать словами, что мы чувствуем. История нашей любви будет бегать по дому. Люблю тебя безмерно, Арсений! Теперь официально принимаем поздравления, — цитирует молодую маму StarHit.

Пока Волкова не делится подробностями беременности, за неё это делает Арсений, показавший в сторис в Instagram фото, сделанное на приёме у узиста.

Ранее муж Валерии Иосиф Пригожин показал трогательный момент со свадьбы Арсения и Лианы, когда новобрачные танцевали первый танец. Позже Арсений похвастался в соцсетях горой подарков, которыми уставлена квартира молодого человека.

Лиану Волкову Арсений Шульгин встретил в прошлом году, предложение девушке он сделал в июле этого года, писал NEWS.ru.