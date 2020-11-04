Сын Тарзана вслед за отцом опубликовал фото с голым торсом

Один из подписчиков представил, как сын Тарзана продолжает дело отца и работает в «Эгоистке». Архип в ответ на комментарий заявил, что предпочитает посещать стриптиз-клуб в качестве гостя.
Ранее Сергей Глушко опубликовал в социальной сети селфи из ванной, однако многим поклонникам пришлись не по вкусу антураж и то, как выглядит мужчина. Тарзан сделал снимок на телефон в зеркало в ванной с голым торсом, поджав живот и расправив плечи. Подписчики тут же принялись обсуждать обшарпанную крышку чехла его смартфона, грязь на зеркале и полках и другие недостатки, писал NEWS.ru.