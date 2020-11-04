Сын Тарзана вслед за отцом опубликовал фото с голым торсом

https://static.news.ru/photo/dcbefd1a-1ec3-11eb-9c34-fa163e074e61_660.jpg Архип Глушко Фото: grek_grex/instagram.com

Сын певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан, опубликовал в социальной сети фото с голым торсом.

На странице 18-летнего Архипа Глушко в Instagram появился снимок, на котором он позирует в пальто на голое тело.

Красный цвет — всегда праздник. Возбуждает тело и чувства,— прокомментировал пост молодой человек.

Один из подписчиков представил, как сын Тарзана продолжает дело отца и работает в «Эгоистке». Архип в ответ на комментарий заявил, что предпочитает посещать стриптиз-клуб в качестве гостя.

Ранее Сергей Глушко опубликовал в социальной сети селфи из ванной, однако многим поклонникам пришлись не по вкусу антураж и то, как выглядит мужчина. Тарзан сделал снимок на телефон в зеркало в ванной с голым торсом, поджав живот и расправив плечи. Подписчики тут же принялись обсуждать обшарпанную крышку чехла его смартфона, грязь на зеркале и полках и другие недостатки, писал NEWS.ru.