Сын Тарзана и Наташи Королёвой выпустил первый клип

https://static.news.ru/photo/e2caf7cc-f2f9-11ea-b375-fa163e074e61_660.jpg Архип Глушко Фото: arkhipglushko/instagram.com

Архип Глушко, сын певицы Наташи Королёвой и танцора Тарзана — Сергея Глушко, стал певцом и выпустил свой первый музыкальный клип. Сын звёздных родителей выбрал себе псевдоним Грек.

Песня начинающего 18-летнего исполнителя называется «Бутылка вина», посмотреть её можно на его YouTube-канале. Первые шаги в музыке сын Наташи Королёвой сделал ещё в начале этого года. На тот момент вышла сама песня, а сейчас к ней появился видеоклип.

Архип Глушко выбрал для себя псевдоним Грек. Он признался, что песня стала для него знаковой.

Я не мог даже представить, что песня станет актуальной во время массовой эпидемии, — признался сын Тарзана в одном из постов в Instagram.

Звёздные родители поддержали сына в начинаниях. Поклонники Наташи Королёвой также пожелали её сыну удачи и признались заодно в любви к его матери. «Мальчик симпатичный, но будет в сто раз круче, когда подрастёт», «Господа негативщики, парень — молодец. А взгляд и раскрепощение со временем придёт», — поддержали юношу фанаты его родителей.

У сына Наташи Королёвой есть и собственные фанаты, но пока их 181 — это число подписчиков на YouTube-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расставшиеся недавно сын певицы Наташи Королёвой Архип и модель Мария Слугина решили начать отношения с чистого листа. Архип Глушко устроил для девушки романтический вечер — украсил комнату свечами и лепестками роз.