Сын Тарзана и Королёвой сделал предложение стриптизёрше

https://static.news.ru/photo/e7e23970-7e9d-11eb-9c49-96000091f725_660.jpg Архип Глушко Фото: grek_grex/instagram.com

Единственный сын певицы Наташи Королёвой и Сергея Глушко (более известного как Тарзан) 19-летний Архип сделал предложение своей подруге Мелиссе, которая работает стриптизёршей в одном из московских клубов.

Мы познакомились на вечеринке общих друзей. Я не знала, кто родители Архипа. Поняла это только, когда я впервые побывала у него дома. Я большая поклонница его папы и мамы, — рассказала Мелисса в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она рассказала, что Архип предложил ей выйти за него замуж ещё в День святого Валентина, спустя семь месяцев после первой встречи. Он преподнёс ей кольцо с бриллиантами. В настоящее время они вместе живут в особняке родителей Архипа, девушка обучает своего жениха танцам на шесте.

Пара планирует пожениться летом. При этом звёздные родители Архипа советуют им не спешить с официальным браком, так как они, по их мнению, ещё очень молоды.

Как сообщал NEWS.ru, певица Наташа Королёва и её супруг, стриптизёр Сергей Глушко, более известный как Тарзан, выступили 14 февраля на вечеринке для взрослых. Мероприятие было приурочено ко Дню всех влюблённых. Организаторы вечеринки установили среди декораций стенд с экзотическими секс-игрушками.