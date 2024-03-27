«Сын своей страны»: Артем Качер объяснил, почему остается в России Певец Артем Качер назвал себя сыном России

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Артем Качер

Певец Артем Качер заявил, что не планирует покидать Россию, поскольку является сыном своей страны и здесь проживает вся его семья. В студии «Русского радио» в рамках мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» артист подчеркнул, что молчание покинувших страну звезд о теракте в «Крокус Сити Холле» — это дело каждого из них, передает корреспондент NEWS.ru.

Это дело каждого (молчать о теракте в «Крокус Сити Холле». — NEWS.ru). Я тут не могу сказать, правильно это или нет. Это как человек чувствует. Я тут с первого дня всех событий, всех мероприятий, я сын своей страны. Я с Владикавказа, Северной Осетии, это огромная часть Российской Федерации. Тут моя семья, мои корни, тут похоронены мои бабушки, дедушки, — сказал Качер.

Артист также признался, что не стал бы выпускать новые песни и клипы на следующий день после теракта, как это сделали некоторые звезды. Качер подчеркнул, что из-за трагедии в Подмосковье сдвинул на неделю все выступления, участия в шоу и различных проектах.

Ранее SHAMAN выпустил песню под названием «Реквием 22.03.2024» в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Артист рассказал, что написал композицию на следующий день после трагедии в подмосковном концертном зале, чтобы почтить память жертв. Певец заявил, что все средства от монетизации он направит на помощь пострадавшим при теракте.