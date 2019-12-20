https://static.news.ru/photo/1976c460-24cc-11ea-9893-fa163e074e61_660.jpg Стас Михайлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сын певца Стаса Михайлова Андрей сделал предложение своей девушке Екатерине Гавелас, вместе с которой учился в Оксфорде.

Об этом 26-летний молодой человек рассказал в социальных сетях. Одним из первых с радостной новостью его поздравил сам артист.

Андрей и Катя встречаются шесть лет. Сейчас они постоянно проживают в Лондоне, где Андрей работает агентом по спортивной рекламе и консультантом по футболу. Молодые люди уже познакомились с родителями друг друга. Они часто вместе отдыхают и публикуют совместные фотографии, пишет «СтарХит».

Андрей — неродной сын Михайлова. Когда он познакомился со своей будущей женой Инной, у неё уже подрастало двое детей от футболиста Канчельскиса — Андрей и Екатерина. У певца также было два ребёнка — Никита и Дарья. Пара договорилась воспитывать их как родных и не разделять на «свой» и «чужой».

Ранее популярная телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что её свадьба с певцом Алексеем Узенюком, более известным как Элджей, была скучной и простой, потому что они не планировали пышного торжества, писал NEWS.ru.