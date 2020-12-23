Сын Софии Ротару поделился совместным с матерью селфи

https://static.news.ru/photo/89a7841e-44af-11eb-82b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look

Руслан Евдокименко, сын певицы Софии Ротару, выложил снимок, на котором позирует вместе со знаменитой матерью.

Фотография сделана в неформальной обстановке. 50-летний Евдокименко позирует в куртке и чёрной бейсболке, а Ротару — в красном платье, дополненном трендовым аксессуаром — массивной цепью из жёлтого металла.

Фото со звездой, — иронично подписал снимок мужчина.

Поклонники отметили, что Ротару, вероятно, знает секрет молодости, которым делится с близкими, так как ни мать, ни сын не выглядят на свой возраст.

Берегите, Русик, нашу и вашу звезду. Пусть она горит ещё долгие годы и радует нас, — пожелала natashenka.milaya.

Как писал NEWS.ru, София Ротару на фоне кризиса шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса решилась продать отель в Крыму. В общедоступных источниках объявления о продаже элитной гостиницы «София» в Ялте нет. Журналисты выяснили, что «хуторянка» продаёт отель за €25 млн со всем оборудованием и мебелью.