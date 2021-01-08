Сын Сафронова рассказал, как лишился антител из-за алкоголя

https://static.news.ru/photo/e0c2e9ca-5263-11eb-91bc-fa163e074e61_660.jpg Лука Затравкин Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о своих злоключениях при вакцинации от коронавируса. Он пожаловался, что после первой прививки у него распухла рука и превратилась в сплошной синяк, а после второй не произошла выработка антител из-за того, что он выпил спиртное.

Возможно, вторая вакцина не прижилась. На данный момент количество антител в моём организме мало. Я по-прежнему соблюдаю все ограничения, сижу на самоизоляции, — рассказал «Собеседнику» 250-килограммовый Затравкин.

Он предположил, что на эффективность вакцины мог повлиять приём алкоголя — за день до повторной прививки он был на юбилее близкого друга, где «выпил пару стопок спиртного».

Я не мог отказаться другу и не поднять бокал, хотя в обычной жизни не пью никогда. Наверное, эта рюмка и оказалась для моих антител губительной. Это говорит о том, что решаясь на вакцинацию, нужно соблюдать все рекомендации врачей, — добавил он.

Затравкин также сообщил, что теперь намерен сделать третью вакцину, чтобы у него появилось достаточное количество антител.



Как писал NEWS.ru, ранее Лука Затравкин раскритиковал звёзд шоу-бизнеса, не соблюдающих рекомендации Роспотребнадзора. На примере заболевшей коронавирусом актрисы Кристины Асмус он напомнил, что ходить без маски сейчас — преступление. Сын известного художника предположил, что актриса «чувствовала себя неуязвимой», но жизнь доказала обратное. Сам он признался, что всегда выходит на улицу только в «противогазе» — профессиональном респираторе с максимальной защитой от вирусов, так как из-за лишнего веса он в особой группе риска. При этом он отметил, что окружающие часто смеются над его противогазом, хотя сам он не видит в этом ничего смешного.