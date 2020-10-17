Сын Сафронова пристыдил заболевшую COVID-19 Асмус

https://static.news.ru/photo/5750dede-1075-11eb-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Лука Затравкин Фото: lukasafronovofficial/instagram.com

Сын Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин раскритиковал звёзд шоу-бизнеса, не соблюдающих рекомендации Роспотребнадзора. На примере заболевшей коронавирусом актрисы Кристины Асмус он напомнил, что ходить без маски сейчас — преступление.

Как ни посмотришь светскую хронику, каждый первый — без маски. Кто дал звёздам право пренебрегать ограничениями, которые действуют для всех остальных? Что за социальное доминирование? Это очень опасный тренд: глядя на знаменитостей в Instagram, миллионы их подписчиков начинают вести себя также, позабыв о мерах безопасности, — заявил KP.RU Затравкин.

Отдельно он остановился на примере Кристины Асмус, которая заразилась коронавирусом «после многочисленных светских раутов». Сын известного художника предположил, что актриса «чувствовала себя неуязвимой», но жизнь доказала обратное.

Надеюсь, когда Кристина выздоровеет, она поймёт, как глубоко заблуждалась, и станет более серьёзно подходить к вопросам собственной безопасности, — добавил Затравкин и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Сам он признался, что всегда выходит на улицу только в «противогазе» — профессиональном респираторе с максимальной защитой от вирусов, так как из-за лишнего веса он в особой группе риска. При этом он отметил, что окружающие часто смеются над его противогазом, хотя сам он не видит в этом ничего смешного.

Как писал NEWS.ru, после того как актриса Кристина Асмус получила положительный результат на COVID-19, ей стали оставлять множество негативных комментариев и обвинять девушку в том, что она пиарится и пытается заработать на посте, в котором сообщила о болезни. Асмус отметила, что очень много друзей написали ей, что переболели коронавирусом, и пригласили её «в свой клуб». При этом многие из них, по словам Кристины, перенесли болезнь тяжело, с «жуткой пневмонией».

Как рассказала Асмус, первые дни болезни у неё сопровождались температурой выше 39 градусов. Сейчас девушка находится дома. Два раза к ней приезжала скорая. Сейчас температура опустилась до 37,9.