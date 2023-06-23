Сын Рыбина и Сенчуковой развелся через 11 месяцев после свадьбы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Сын российских артистов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой объявил о разводе с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Об этом Василий сообщил в своих социальных сетях, опубликовав фото, на котором целует другую девушку.

Новая жена? -- поинтересовались подписчики у Василия Рыбина и получили утвердительный ответ.

После Василий выложил еще одно фото и видео с новой избранницей, которую зовут Валерия. Она работает бровистом и преподавателем танцев.

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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова никак не комментируют развод сына.

Напомним, что 23 июля 2022 года Василий Рыбин женился на Дарье Алябьевой, с которой встречался девять лет. Пара вместе училась в школе. Спустя 11 месяцев после свадьбы супруги приняли решение развестись. Наталья Сенчукова всегда с теплотой относилась к бывшей невесте сына.

Даша заочно учится в институте культуры на режиссера, ей нравится. Она хочет быть с Васей на одной волне, и это очень здорово. Даша после школы окончила медицинский колледж, она дипломированный косметолог, очень щепетильная в работе. У нее в Долгопрудном есть свой косметологический кабинет, куда я периодически хожу делать маски, уходовые процедуры. И я денежку ей плачу. Даша брать не хочет: «Теть Наташ, не надо». Отвечаю: «Пусть со скидками, но надо!» — отмечала певица в интервью Teleprogramma.pro.

Раннее отец певца Филиппа Киркорова Бедрос решил развестись со своей второй женой Людмилой Смирновой после 26 лет брака, влюбившись в другую женщину. Имя новой избранницы 90-летнего артиста не раскрывается. Филипп Киркоров порадовался за отца, отметив, что тот «практически в 91 год живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает». О новой возлюбленной Бедроса он сказал только, что она красивая женщина.