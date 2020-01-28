https://static.news.ru/photo/34ec4f4c-4166-11ea-9fd9-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын продюсера Яны Рудковской от первого брака 17-летний Николай Батурин появился на открытии поп-ап пространства известного бренда с девушкой Софьей. Кадры с мероприятия опубликовала в своём блоге сама Софья Ильченко.

На открытии были и другие «звёздные» дети: Елизавета Пескова, Юрий Колокольников, Кантемир Балагов и другие.

Николай долгое время занимался футболом, но в итоге бросил спорт и стал певцом. Он исполняет песни под псевдонимом Micro-ice. Так, несколько дней назад Николай выпустил песню «Шум вокруг тебя».

Ранее NEWS.ru сообщал, что интернет-пользователи обвинили продюсера Яну Рудковскую в том, что она с помощью связей помогла своим сыновьям поступить в один из самых престижных вузов России. Ранее Рудковская опубликовала в своём Instagram фото, добавив, что её сыновья от брака с бизнесменом Виктором Батуриным поступили в МГИМО.