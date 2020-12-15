Сын Рудковской Гном Гномыч решил подарить няням машины с водителями

https://static.news.ru/photo/4e8ce0f8-3f65-11eb-a86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр решил подарить на Новый год всему домашнему персоналу по машине с водителями. В частности, речь идёт о нянях его и младшего брата Арсения.

Дело в том, что Гном Гномыч уже давно сам зарабатывает деньги, а недавно семилетний артист стал богаче ещё на 12 млн рублей благодаря выступлениям и рекламе.

В своём блоге юный фигурист снял шуточное видео, в котором рассказал, как потратит заработанное. Покупка машин для персонала, а может быть, даже и квартир, вошла в число трат малолетнего богача.

Мечты делового Сани. Широкой души парень растет. Между тренировками строит планы на будущее не только для своей семьи, но и для тех, кто рядом, — подписала ролик с планами сына любящая мама.

В сентябре у Александра Плющенко появился брат Арсений. Он стал четвёртым сыном для Яны Рудквоской, у которой есть ещё двое взрослых сыновей от первого брака.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын фигуриста Евгения Плющенко Саша (Гном Гномыч) опубликовал видео с тренировки, где он прокатывает программу, которую ему поставил отец и на отработку которой у него уходит по 3–4 часа в день.