Сын Пугачёвой растрогал певицу искренним подарком

https://static.news.ru/photo/26fc9db6-79d1-11eb-838b-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/elizaveta_galkina_official

Интернет-пользователи восхитились трогательным видео, на котором сын певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина Гарри дарит маме букет цветов. Кадры были сняты в особняке звёздной четы в подмосковной деревне Грязь.

В ролике, обнародованном в фан-аккаунте двойняшек Гарри и Лизы Галкиных, восьмилетний мальчик предстаёт в элегантном образе юного джентльмена. На нём классического покроя белая рубашка и серые брюки. Он дарит Пугачёвой букет розовых роз, а в дополнение — несколько пакетов с презентами.

При этом видно, что примадонна российской эстрады растрогана и не может сдержать эмоций.

Мама всегда самая-самая... — сказано в подписи к видео.

В комментариях к ролику подписчики восхитились звёздным семейством, отметив, что Гарри вырос скромным парнем. Впрочем, как отметили поклонники, детям повезло с родителями — в семье ощущаются тепло и гармония. Некоторые отметили, что видео получилось душевным и милым. Кое-кого оно даже тронуло до слёз.

В этом году Пугачёва и Галкин отметят десятую годовщину семейной жизни.

Ранее, как писал NEWS.ru, певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с женой модельера и дизайнера Валентина Юдашкина Мариной.