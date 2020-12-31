Сын Преснякова и Подольской показал подарок Деду Морозу

Семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской показала, как встречает Новый год. Звёздная пара пригласила Снегурочку и Деда Мороза.
Старший сын певцов нарядился в робота, а племянницы Подольской надели костюмы Лисы и Снежинки. Вместо стихотворения сын Преснякова подготовил Деду Морозу танец.
Артемий долго готовил и репетировал своё выступление и при волшебном госте буквально отжигал под звуки рока.
Не, ну а как, — подписала ролик Подольская, намекнув, что «от осинки не родятся апельсинки».
После этого ребятишки поиграли с Дедом Морозом и его помощницей. Они получили новогодние подарки. А с двухмесячным сыном Преснякова нянчилась всё это время сестра Подольской Юлиана.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Владимир Пресняков и его жена певица Наталья Подольская поделились радостной вестью. Они продали свою старую квартиру и купили новую в районе Кутузовского проспекта. Пара поделилась кадрами из элитной новостройки в Instagram.