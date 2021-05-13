Сын известной татарской певицы чудом выжил при стрельбе в Казани

https://static.news.ru/photo/d4fb75e6-b3d7-11eb-8e5d-96000091f725_660.jpg Алсу Сунгатуллина Фото: alsu_8899/instagram.com

Среди пострадавших при стрельбе в казанской школе № 175 оказался сын солистки популярного татарского дуэта «Алсу-Фарида» Алсу Сунгатуллиной. Мальчик учится в восьмом классе, в который и ворвался вооружённый Ильназ Галявиев, пишут «Челнинские вести».

Ильхам Сунгатуллин чужом смог выжить — он сидел на последней парте вместе с другом. Во время стрельбы он сразу же спрятался под партой. По словам певицы, под обстрел попали дети, сидящие на первых партах.

Она также рассказала, что их семья живёт рядом с учебным учреждением, поэтому ещё из квартиры услышали выстрелы.

Сказала об этом мужу, и он сразу побежал в школу. Потом уже приехали полиция, ОМОН, машина скорой, — сообщила артистка.

Сын Сунгатуллиной смог самостоятельно покинуть здание, несмотря на то что находился в шоковом состоянии. Мальчик получил осколочное ранение спины, поэтому сейчас он проходит лечение в Детской республиканской клинической больнице вместе со своим одноклассником.

Ранее бабушка одной из учениц рассказала, что некоторые родители детей, учащихся в казанской гимназии, на которую было совершено нападение, не сразу поняли, насколько серьёзна ситуация. Некоторые восприняли сообщения в группе класса в соцсетях как шутку.