Сын Певцова ушел из кадетского училища в обычную школу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Дмитрий Певцов

Российский актер Дмитрий Певцов забрал 15-летнего сына Елисея из кадетского училища, сообщил артист в эфире телепрограммы «Ты не поверишь». По его словам, в данный момент подросток учится в школе, где обучался с первого класса. Певцов не стал объяснять причины такого решения, сказав о том, что это внутренние вопросы семьи.

Такое решение было принято. Это наши внутренние вещи, мы их сами решаем для себя. Как все 15-летние дети поживают в переходном возрасте? Вот также прекрасно и наш сын. Слава богу, он живет в полной семье — с мамой, папой и собакой, — заявил Певцов.

Актер отметил, что Елисей воспитывается в духе патриотизма и любви к родине. Певцов подчеркнул, что юноша знает историю лучше, чем его сверстники. В свободное время ребенок звезды «Бандитского Петербурга» занимается музыкой.

В конце августа уехавшая из России Алла Пугачева ненадолго вернулась в страну, чтобы отвести своих детей в школу. Однако спустя месяц певица снова покинула родину. Отъезд артистки в Израиль NEWS.ru подтвердила ее подруга Любовь Аксенова. По ее словам, решение Примадонны связано с переживаниями Гарри и Лизы, которых одноклассники стали «поджучивать» и донимать вопросами о местонахождении отца.