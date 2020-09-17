Сын Петросяна при рождении стал обладателем капитала в 307 млн рублей

Сын 75-летнего юмориста Евгения Петросяна Ваган, которому нет ещё и года, по закону в будущем станет обладателем трети всех накоплений своего отца.
Как пишет «Телепрограмма», на данный момент эта сумма
Имущество Петросяна — это то, что достанется ему в результате раздела с бывшей женой Еленой Степаненко. То есть активы на сумму чуть выше девятисот миллионов рублей. По закону жена и дети являются наследниками первой очереди, — пояснил адвокат Сергей Жорин.
Жорин добавил, что не владеет информацией относительно того, составлял ли Петросян завещание. Существует возможность, что Ваган Петросян в будущем получит большую часть наследства. Адвокат указал на то, что дочь юмориста, Викторина, которая после развода выступила на стороне Елены Степаненко, «может пролететь».
Как писал NEWS.ru ранее, юморист Евгений Петросян решил рассказать подписчикам, кто ему родил сына Вагана. По поводу рождения сына Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой ходило немало слухов. Самым обсуждаемым стало, родила ли супруга юмориста самостоятельно или прибегла к помощи суррогатной матери.
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
instagram.com/petrosyanevgeny
Natalya Loginova/Global Look Press
Natalya Loginova/Global Look Press
vk.com/e_petrosyan
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
vk.com/e_petrosyan
instagram.com/petrosyanevgeny
facebook.com/ofice.petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
instagram.com/petrosyanevgeny
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
vk.com/e_petrosyan
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