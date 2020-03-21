Лука Затравкин Лука Затравкин Фото: Instagram

Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин призвал людей оставить панику по поводу коронавирусной инфекции, не скупать продукты и товары, а также быть оптимистичными.

Пианист Лука Затравкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, в котором призвал людей сохранять спокойствие и «перестать покупать туалетную бумагу».

Дорогие друзья! Я прошу вас, перестаньте делать закупки, перестаньте покупать туалетную бумагу. На всех всего хватит, если каждый будет уважать своего близкого. Я здоров только потому, что я верю в хорошее. И слушая этот звук, вы укрепляете иммунитет, — сказал пианист, играя на тибетской поющей чаше.

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Издание «Экспресс-газета» уточняет, что Лука Затравкин на момент публикации видео находился в стационаре. А подписчики, обратив на это внимание, начали спрашивать пианиста о том, не заболел ли он коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пианист Лука Затравкин попал в очередную неприятную ситуацию. Он получил травму, находясь на отдыхе в Таиланде. Музыкант оступился и потерял равновесие, после чего упал и сильно ушибся.

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